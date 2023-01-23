『ブルーレーベルクレストブリッジ 大判ストール カシミヤ チェック マフラー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 07時 23分に出品され05月03日 07時 23分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在570件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブルーレーベルクレストブリッジ

カシミヤクレストブリッジチェックストール

¥35,200（税込）



◆カシミヤ100％の大判ストール



ブランドアイコンである「クレストブリッジチェック」を使用した、大判のストール。

カシミヤ100％なので肌触りがよく、保温性にも優れています。

首元でボリュームのある巻き物として使用したり、羽織やひざ掛けとしても使用でき、シーンを問いません。



サイズ

全長184cm 幅71cm フリンジ8cm



未使用 タグ付き

素人検品ですので小さな見落としはご了承ください

細かな部分が気になる方はご遠慮ください

ご理解ご納得頂ける方のみでお願い致します



小さく折りたたみゆうパケットポストにて投函発送予定

折りシワはご了承ください





カラー...ネイビー系

柄・デザイン...チェック

素材...カシミヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ブルーレーベルクレストブリッジ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ブルーレーベルクレストブリッジ 大判ストール カシミヤ チェック マフラー