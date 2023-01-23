『GLOSTER別注 TAION level7 ダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 15時 02分に出品され03月16日 15時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TAION社 GLOSTER別注 level7ダウンジャケット。

昨シーズンに購入しましたが自分には合わなかったので出品します。

2度ほど着用しました。



ダウン95%なのでとても暖かいです。



ドローコードが付いているのでシルエット変更もでき、防寒性も抜群。

襟にはフードが内蔵されており、ベルクロを外して出すことも、収納することも可能で気分に合わせて2WAYで使用できます。



サイズ M

カラー ブラック

身幅 約66cm

着丈 約72cm



#level7

#ダウンジャケット

#ミリタリージャケット

#ECWCS 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GLOSTER別注

TAION



level7

ダウンジャケット