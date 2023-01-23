『CHROME / BRIGADE BACKPACK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月04日 13時 15分に出品され05月04日 13時 15分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHROME《BRIGADE BACKPACK》になります。





去年CHROME直営店にて19000円で購入いたしました。

使用頻度＝数回で綺麗に大事に使って保管置き方も考えてたので状態は破損や目立った汚れなども無く良好だと思います。

※バッグ正面2本ベルクロテープも外した事無し。





☆容量

28リットル 幅32×高さ52×マチ17





☆収納

・バック左右にボトルやU字ロックの入るポケットが1つずつ



・バック左右に止水ジッパー付きポケットが1つずつ



・メイン収納内にペン挿しが2箇所

PCスリーブなど各種ポケットが4箇所

メイン収納フラップ内側にメッシュジッパー付きのポケットが1箇所

(写真を参照ください。)



・バック正面には靴や、脱いだ上着などを入れられるポケットがあります。

また、バック正面の2本のベルトはベルクロテープになっており、こちらも脱いだ上着などをとめておくことができます。 (今まで服や靴を入れたことはありません。)



・バック上部には脱いだヘルメットを持ち運べるように固定するベルトが収納されています。





☆ポケットもたくさんあり、ボックス型の形をしていますので荷物もよく入ります。

三泊位のご旅行荷物信頼出来ます。

⭐︎カメラバックとしても使えます。

また、止水ジッパーなので多少の雨でしたら問題なく使用出来ると思います。(完全防水ではありません)

★雨天時使用した事はありませんね★



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《自転車で通勤通学される方/スケーターの方/カメラ小僧/撮り鉄/乗り鉄/バックパッカーの方などなどにオススメだと思います。》



〓完璧を求める方はご遠慮下さい〓 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クローム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ CHROME

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BRIGADE

BACKPACK