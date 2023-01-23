『PRADA プラダ ダウンコート☆タグ・替え部品付き☆【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 16時 38分に出品され03月17日 16時 38分に終了予定です。即決価格は148,500円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆新品未使用☆PRADAダウンコート☆

☆タグ、替え部品付き☆



プラダのコートをまとめ買いしてしまい、やむなく出品致します。



濃紺と黒と迷った末に、コートにそもそも少し光沢があるため、黒のギラギラ感より濃紺が上品でこちらを選びました。が、大人の黒に見えます♡



フードのファーは取り外し可能です。取り外した時のホック部分がプラダの辛口のスタイルの良さを引き立たせて素敵！と言って店員さんと盛り上がりました☆

内側にもポケットが一つあります。



素材(詰め物)···ダウン、フェザー

ファー:シープスキン、ファー

色:濃紺(どう見ても黒にしか見えないですが)

サイズ:38 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ PRADA

プラダ ダウンコート☆タグ・替え部品付き☆