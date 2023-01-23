『【新品未使用】 THE NORTH FACE ザ ノースフェイス ライトダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 01時 43分に出品され03月23日 01時 43分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 W’S ALPINE SLIM DOWN JACKET



表記SIZE レディースM ※韓国サイズ(日本のレディースL)

身長 160-170㎝

胸囲 90㎝



カラー HOT RED



実寸SIZE 着丈63 裄丈84





●収納袋付き

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S23M3 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】

THE

NORTH

FACE

ザ

ノースフェイス

ライトダウン