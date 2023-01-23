『10万 テラアウストラリス 加工 B-3 ムートン フライトジャケット L 羊革【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 07時 52分に出品され05月10日 07時 52分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

TERRA AUSTRALIS（テラアウストラリス）のTYPE B-3 リアルムートン フライトジャケットになります。



抜群のデザイン性と高い品質で評価される老舗レザーウェアブランド「TERRA AUSTRALIS」。



参考定価：100,000円、「TERRA AUSTRALIS」の『TYPE B-3』のみにみられるヴィンテージ加工があしらわれた”モカブラウン”を採用したモデルは非常に希少になり、人と被らない『TYPE B-3』をお探しの方にお勧めです。



1934年に誕生した米国陸軍航空隊に採用された、冬季ヘビーゾーン（-30℃～-10℃）の環境にも対応可能な寒冷地気候用シープスキン製フライトジャケット。



保温・耐寒性能を重視して開発された為、羊革（シープスキン）製なのも大きな特徴の一つ。



表身は柔らかいシープスキンにリアルなヴィンテージ加工が施されており、着れば着るほど味が出てきますので一生の一枚になること間違いなしのアイテム。



ハードな使用にも耐えるフロントジッパー、左右にハンドウォーマーポケットもあるので、実用性も抜群。



寒冷地気候用として作られてるだけあって、袖の裏から裾の裏まで全てが羊毛で出来た肉厚なボア仕様ということもあり、極限の寒さでも体温に包まれているような暖かさを維持します。



どこに行っても上半身は寒さを感じることは無く、真冬にバイクに乗られる方にも是非オススメ。



こちらのヴィンテージ加工が施されたモカブラウンカラーは、通常のブラウンに比べ生産数が少ない為、滅多にオークションに出品されることのない別格のレアアイテムです。



テラアウストラリスならではの拘りの作りと、高級感のある仕上がりの一着。



定価では手の出難い非常に高価なアイテムになりますので、本物志向の方は是非この機会にご検討下さい！



【サイズ】

表記：L

肩幅：57㎝（肩縫い目間・直線）

身幅：62㎝（脇下・直線）

袖丈：65㎝（肩先～袖先）

着丈：65㎝（後襟下～裾先）

(※多少の誤差はお許しください。)



【素材】

生地：羊革（ムートン)



【カラー】

モカブラウン



【コンディション】

レザーアイテム特有の若干のスレがあります。

全体的な使用感は少なく、まだまだご使用頂ける状態の良い商品です。

これからも十分に着用頂けます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 10万

テラアウストラリス

加工

B-3

ムートン

フライトジャケット

L

羊革