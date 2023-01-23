『新品 アイスウォッチ ICE WATCH 腕時計 star 017235【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 12時 01分に出品され03月05日 12時 01分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品

２年保証

お値下げ不可です。

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基本的に24時間以内に発送致します。

付属品はおまけとお考え下さい。



ICE-WATCH

アイスウォッチ

ICE WATCH

アイス ウォッチ

ICE star

アイス スター

ホワイト ディープブルー

腕時計

017235

ミディアム



ユニセックス

レディース＆メンズ(男女兼用)



仕様

駆動：クォーツ(電池式)日本製

防水：10気圧防水(100M防水)



素材

風防：ミネラルクリスタルガラス

ケース素材：ポリアミド＋

ベルト素材：ラバー(シリコン)

ベゼル＆文字盤：スワロフスキー



カラー

ケースカラー：ホワイト＆シルバー

文字盤カラー：ネイビー

ベルトカラー：ホワイト



サイズ

ケース幅：約40mm(リューズ除く)

ベルト幅：約18-20mm

腕回り：約12-20cm



付属品

付属品はおまけとお考え下さい。

専用ケース一式・取扱説明書一式・保証書(ギャランティーカード)一式



テーマは夜空に輝く無数の星。

ステンレスベゼルの一面には数えきれないほどのクリスタルを敷き詰め、文字盤にはインデックス部分に8粒のクリスタルをセット。

一粒一粒が主張した輝きを放ち、まるでラグジュアリーウォッチを彷彿させるような仕上がりとなっている。このコレクションでは、一切の装飾が無いクリーンなスムースシリコンラバーベルトを新たに採用。

細部にまで拘ることで、クリスタルの輝きををより一層引き立てている。

時間を見るたびに気分があがるエレガントな1本は、冬コーデの格上げアイテムにはもちろん、クリスマスギフトやペアウォッチとしても最適。

全て10気圧防水。

ケース素材はキズや衝撃に強い超強化プラスチックのポリアミドプラスを採用しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アイスウォッチ

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 新品

アイスウォッチ

ICE

WATCH

腕時計

star

017235