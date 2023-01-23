『2093:REGENCE レディースロングコート 肩パット 裏地花柄ピンク L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 08時 22分に出品され03月08日 08時 22分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|レジァンス
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落札価格7254円
803 入札履歴
終了
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