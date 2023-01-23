『2093:REGENCE レディースロングコート 肩パット 裏地花柄ピンク L【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 08時 22分に出品され03月08日 08時 22分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品をご覧いただきありがとうございます。

お得な情報もございますぜひ目を通してください。



#♡愛菜♡ 色々出品していますのでご覧ください♡



◆◇◆商品について◆◇◆



◎ブランド：レジァンス





◎商品説明

目立った傷汚れなどはございません♡





◎カラー:ピンク



(色は映りの具合、PCモニタの違いなどで

多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)



◎サイズ:エル

（平置き採寸）



最終画像をご覧ください

※素人採寸になります。

若干の誤差は、ご了承ください。





◆◇◆ご購入について◆◇

受取評価後の諸々の対応は難しくなりますので、しっかりとご理解した上で、ご購入お願いいたします。

(こちらの不備などによる場合は、返品対応をとらせていただきます)



保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。→できるだけ小さいサイズにて発送いたします。



不明な点、気になる点ございましたら、お気軽にコメント下さい♪

主に目立つ汚れ、傷を検品し、画像にて公開しておりますのでご確認くださいませ。



中古品ゆえ、多少の匂い、しわ等、あり得ますので中古品にご理解ない方、神経質な方、完璧な商品をお求めの方はご購入をご遠慮ください。



仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。



使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる箇所はご購入前にご質問お願いします。



着画対応お断りしております。



基本的に全て1点限りです。



即購入OK。早い者勝ちです。



お取り置きや専用出品の作成不可とさせていただいております。



24時間いつでもご購入OKです。



◆◇◆発送について◆◇◆



基本的には購入日(支払日)の翌日発送となります。

何らかの理由で遅れる場合にはご連絡差し上げます。



発送方法ゆうゆうメルカリ便になります。お急ぎの方はご相談下さい♡





3.13 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: レジァンス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 2093:REGENCE

レディースロングコート 肩パット 裏地花柄ピンク L