『THE NORTH FACE ヌプシ ダウンジャケット ネイビー/ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 16時 19分に出品され03月20日 16時 19分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在791件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖



お得なフォロー割引きしてます❗️



★簡単2ステップ★



①フォローする。

②コメント蘭よりフォローしたことを伝え下さい。



たったこれだけになります❗️



★10,000円以上→300円引き

★5,000円以上→200円引き

★2,000円以上→100円引き



➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖



世界中から集めた古着を出品しています。

出品一覧は #The_N トップ よりご覧ください。



■仕様・商品名

ブランド：THE NORTH FACE

サイズ：S

カラー：ネイビー ブラック



THE NORTH FACE MS NUPTSE DOWN JACKET

ヌプシ ダウンジャケット

700fill

700フィルパワー



商品の説明



THE NORTH FACEの700フィルダウンジャケットです。ネイビーとブラックの配色が魅力的で、冬の防寒に最適なアイテムです。軽量で保温性も高く、アウトドアからタウンユースまで幅広く活躍します。



【詳細サイズ】

身幅 55cm

肩幅 52cm

着丈 67cm

袖丈 60cm



■商品状態：A



S：新品未使用・デッドストック

A：状態良好

B:：使用感はあるが目立ったダメージは無く、商品の雰囲気を損なわない程度の汚れや穴のみ見られる(一般的な古着)

C：使用感が強く、大きなダメージや汚れ等がある



状態の感じ方には個人差がございますので、参考程度にお考え下さい。

実際の色味に近づけるように撮影致しておりますが、お客様のご利用の画面の設定や特性により、若干の誤差が生じる場合がございますので予めご了承下さい。



■圧縮して発送しますので畳みシワ等はご了承下さい。

到着後、早目に開封をお願いします。



不明点はお気軽にご質問ください。



管理番号：246-279



➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖



モデル名···ヌプシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ヌプシ ダウンジャケット

ネイビー/ブラック