『dsquared2 シングルPコートsize46 [新品・未使用] セール中【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 02時 37分に出品され03月13日 02時 37分に終了予定です。即決価格は21,930円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 dsquared2 の シングルPコートです。

正規取扱店で購入した

新品・未使用 です。



2年程前に試着して衝動買いしてしまった

上品なPコートです。



100%ヴァージンウールのみを使用

丸みのある重厚なメタル釦

テーラードジャケットの様なディティール



定価180000













size 46

肩幅 43cm

身幅 51cm

着丈 64cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ディースクエアード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ dsquared2

シングルPコートsize46

[新品・未使用]

セール中