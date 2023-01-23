『【新品】 シェラデザイン エディフィス 別注 ロング マウンテンパーカー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 07時 49分に出品され05月03日 07時 49分に終了予定です。即決価格は14,690円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆はじめに

個人のコレクションの中から衣類を中心に出品中です。ご覧下さい。 #hyper_hybrid



◆値引き

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2点以上の購入の場合もお値引き致します‼️詳細はプロフィールをご参照下さい。

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◆概要◆

SIERRA DESIGNS × 417エディフィス

【SIERRA DESIGNSシエラデザイン】と一緒に作り上げた、417でしか手に入らない完全別注アイテム。

2014年に展開をスタートさせたLONG MOUNTAIN PARKAをアップデート。

SIERRA DESIGNSのクラシックなディテールを残し、細かな部分をリサイズすることで417らしいアイテムに仕上がりました。

ハンドウォーマー付きのポケット、腕を動かしやすいラグランスリーブ、三角マチ付きのカフスはマジックテープで調整可能、フロントのロゴ入りドットボタンがアイコンになっています。象徴とも言える本皮のレザークッキーも取り付け。





◆商品説明◆

表記サイズ : XL

実寸（㎝）

着丈 : 97

身幅 : 73

裄丈 : 94

色 : ベージュ

素材 : 綿60 ナイロン40

状態:【N】

試着もしておらず新品です。







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◆状態ランク◆

【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが状態の良いUSED

【B】使用感はあるが目立つダメージはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れ

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れ

【N】新品、展示品、デッドストックなど



◆注意◆

・中古品なので細か汚れや傷を見落とす場合があります。状態は写真でご確認頂き、ご購入ください。

・正確な情報を100％お伝えできかねます。完璧なお品を求められる方は購入をお控え下さい。

・画像の色合いはお使いのPC環境により現品と差異が生じる場合がございます。









他にも、洋服、バッグ、アクセサリー、ビンテージ、アンティーク等を出品しております。



#hyper_hybrid ←出品中の商品はここをクリック。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シェラデザイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】完売

シェラデザイン

エディフィス

別注

ロング

マウンテンパーカー