『MAMMUT/マムート Kento HS Hooded Jacket メンズL【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 04時 56分に出品され03月13日 04時 56分に終了予定です。即決価格は11,362円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 MAMMUT/マムート Kento HS Hooded Jacket メンズ1010-26830



サイズ L(asia表記)



カラー ブラック

種類 マウンテンパーカー

定価 38500



着丈 75

身幅 53

袖丈 77

肩幅 47

※素人採寸



軽やかな仕上がりのフーデッドジャケット。顎までしっかりとカバーするネックデザインがポイントです。フードはコードを引くことでフィット感を調整可能に。脇下のファスナーを開ければ汗などによる蒸れ感を防ぎます。裾のドローコードや袖口のマジックテープでフォルムを変えることも。フロントのファスナーポケットでちょっとした小物も持ち運びができます。アウトドアシーンをタフに過ごすことのできるアイテムです。



特徴

・ 耐水圧：20,000 mm

・ 水蒸気透過性: 15,000 g/m2/24h

・ 補強シールド付きのヘルメット対応フードは,手袋をはめたままでも簡単に縦横調節可能

・ 暴風雨など,どんな天候でもクリアな視界を確保

・ 撥水性2-way ジッパーによる脇下のベンチレーション

・ 防滴ジッパー付き胸ポケット１つ

・ クライミングハーネス対応,防水ジッパー付きフロントポケット2つ

・ 耐久性のある撥水性YKK Vislon（R）2-way フロントジッパー

・ 面ファスナー付きプレシェイプスリーブ

・ 引きひもで調節できるヘム

・ コンパクトなのでどこにでも持っていけます



商品の状態

1シーズン使用後、自宅保管。目立った傷や汚れなく、まだまだ長くご活用頂けます。



注意事項

あくまで中古品であることをご理解の程よろしくお願い致します。

不明点はご質問ください。



フォローして頂ける方には割引き致しますのでコメントお願いいたします。

詳細はプロフィール欄をご覧ください。



その他中古アパレル、アウトドア用品出品中です。

#Rohanアパレル、アウトドア用品 こちらより観覧頂けます。



性別···メンズ 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マムート

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

登山ウェア・アウトドアウェア タグ MAMMUT/マムート

Kento

HS

Hooded

Jacket

メンズL