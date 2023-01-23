『エルメス ツイリー Grand Tralala グラン・トゥラララ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 56分に出品され03月22日 04時 56分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス ツイリー GRAND TRALALA グラン・トゥラララ です。



3回バッグの持ち手に巻いて利用しました。



サイズ：約50mm x 約860mm



オレンジ系



箱付きです。



エルメス

ツイリー



カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス ツイリー Grand

Tralala

グラン・トゥラララ