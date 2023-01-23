『Arcteryx フリースジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 01分に出品され03月12日 17時 01分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高機能フリース】

Arcteryxのフリースジャケットは、ポーラテック社の素材で、軽量かつ保温性に優れた素材を使用しており、寒冷な環境でも快適に過ごせます。



【デザインと利便性】

フロントには2つのジッパーポケットと胸ポケットがあり、収納力も抜群です。フード付きで、風や寒さから頭部を守ります。



【アウトドアに最適】

登山やハイキングなどのアウトドアアクティビティに最適なデザインで、動きやすさを考慮したカッティングが施されています。



- ブランド: Arcteryx

- 色: グレー(アースカラーっぽい感じ)

- 素材: フリース

- ポケット数: 3

- フード: あり

- 裏地: メッシュ

モデル名 FORTREZ HOODY MENS



ご覧いただきありがとうございます。

アウトレットで購入し1回のみの着用です。

表記のサイズは海外サイズでSですが、

179cm70kgの自分が着てちょうどのサイズ感です。

日本サイズM〜L相当とお考えください。

よろしくお願いします。



毎日100円お値下げ中です、

早い者勝ちになります！



性別···メンズ



特徴···防風



特徴···防風,保温/防寒 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

登山ウェア・アウトドアウェア タグ Arcteryx

フリースジャケット