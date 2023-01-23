『【最終値下げ】ChristianDior スカーフ風トップス【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 15時 02分に出品され03月11日 15時 02分に終了予定です。即決価格は22,908円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Christian diorのスカーフ風トップス

2022年SS商品

110,000円で阪急うめだ百貨店にて購入しました。

レシートはありません。



preciousで大政絢さん着用

使い方によってはスカーフとしても使えます。

試着のみで、未使用に近いです。

クローゼットにて保管していた為神経質な方はお控えください。



多少の値下げは可能です！

お気軽にコメントください＾＾







D-FLORAL フローラル 花柄 シルク



カラー···ホワイト



カラー···ピンク



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【最終値下げ】ChristianDior

スカーフ風トップス