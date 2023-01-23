『INED☆ダウンジャケット ９【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 07時 24分に出品され04月10日 07時 24分に終了予定です。即決価格は11,049円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2度着用

袖にうっすら汚れあり。

部分洗いして頂きましたら取れると思いますが、現状渡しです。

ご了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: イネド カラー: ホワイト系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ INED☆ダウンジャケット ９