『美品 Gloverall ORIGINAL MONTY ダッフルコート ネイビー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 14時 36分に出品され04月27日 14時 36分に終了予定です。即決価格は13,450円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご覧いただきまして、誠にありがとうございます。





◯商品説明



定価¥79.200 美品 Gloverall オリジナルモンティーダッフルコート MD-52 グローバーオール ORIGINAL MONTY DUFFLE COAT Mサイズ ネイビー M585/U.K. 光石研



ミステリというなかれで菅田将暉が着用していたMONTYの色違い



タグは外しましたがポケットに入れてます。

変えのボタンも付いてます。



◯カラー

ネイビー

ご覧になる端末により、カラーに若干の変化がある場合がございます。



◯コンディション

2.3回羽織った程度で美品です。

自宅保管ですので神経質な方はご遠慮ください。



◯サイズ実寸

肩幅53センチ

身幅63センチ

袖丈59センチ

着丈102センチ

素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。

また、着丈は襟を含まず、リブがある物は裾のリブを含んだ数値になります。





二重梱包に努めます

梱包材は環境問題を考慮し、再利用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。



仕事の都合上、発送までにお時間をいただくことがございます。



他にもトレンド古着からデザイナーズ古着、ビンテージまで幅広く出品しております。



ぜひご覧くださいませ



#古着屋dropOutグローバーオール

#古着屋dropOutダッフルコート



199105129460213 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: グローバーオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

Gloverall

ORIGINAL

MONTY

ダッフルコート

ネイビー