『ダブルアールエルRRL limitedEditionショットPコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 07時 54分に出品され03月24日 07時 54分に終了予定です。即決価格は69,360円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダブルアールエルRRL

limited edition

ショットダブルネームPコート



RRL×shottのWネームPコートです

リミテッドエディション200着限定



他のPコートとは一線を画す

上質なウールを使用し

インナーのチェーン刺繍や

エルボーアームレザーのギミックが

RRLらしい1着です



着用は2回

サイズ表示M

着丈82身幅56肩幅46袖丈64



希望金額は受付ません

直接コメントにて値引き交渉は受付ます



購入前プロフ一読お願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダブルアールエル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダブルアールエルRRL

limitedEditionショットPコート