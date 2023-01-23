『バーバリーブルーレーベル ドレストレンチコート ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 19時 43分に出品され03月23日 19時 43分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈···ミドル



カラー···ブラック



柄・デザイン···チェック



サイズ36です。

とても大事にしていましたが、サイズ的に着れなくなってしまい、デザイン的にも若めの方がきた方がとても可愛く着れると思いますので出品致します。



1番下のボタンの上が少しはげていますが、メッキになっているので全く目立ちません。

他は特記すべきダメージはありません。何か気になる点があれば聞いてください。



デザインもとても可愛いです。

クリーニングしてありますのですぐにお召しいただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリーブルーレーベル ドレストレンチコート ブラック