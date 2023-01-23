『Tommy様 専用STEAM 加湿器 大容量【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 03時 46分に出品され04月02日 03時 46分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【定価 Amaz0n 参考価格 39,920円】



新品未使用です。予備として保管しておりました。



簡易包装で発送致します。予めご了承くださいm(_ _)m





●商品説明●



【大容量タンクとLED照明を搭載した、快眠に誘う中型加湿器】 コンパクトながらcado史上最大のタンク容量（約3.5L）。LED 照明としての機能も搭載。照度を 3 段階で調整でき、書斎やベッドサイドなどで間接照明やデスクライトとしてもお使いいただけます。



【高い静音性で就寝時にも使いやすい】 寝室や子供部屋で使うことを想定し、運転音は33dBAと静音性を重視。ナイトモードでは自動運転をしながらタンク部の照明も消灯でき、安眠を妨げません。



【置き場所を選ばないコンパクトデザイン】 コンパクトだから、床だけでなく棚やテーブルにも置くことができます。ベッドサイドにも最適な、レイアウトフリーの快適さを追求したコンパクトデザインです。



【本体寸法（突起部含む）】直径約210×高さ約354mm 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用