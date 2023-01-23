『HAVERSACK × BEAMS BOY 別注 ピーコート NAVY ネイビー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 15時 07分に出品され04月14日 15時 07分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】

身幅···84cm

着丈···79cm

ゆき…82.5cm



【素材】

ウール90% ナイロン10%



【詳細】

高密に織られたオリジナルのメルトンファブリックを使用した重厚感のある素材。だからこそできるカットオフの始末で仕上げたところがポイント。丁寧で美しいパターンメイキングやステッチワーク、肉厚なボタンなど、細部まで拘り抜いた存在感たっぷりのひと品になっています。



裾や袖先は切りっぱなしにされている為、ほつれがございますが元々そういったデザインです。

折り畳んで配送いたしますので、畳皺はご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ビームスボーイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ HAVERSACK

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BEAMS

BOY

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ピーコート

NAVY

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