『数回使用 M ポールスミス ピーコート ウール100 中綿 現行タグ 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 05時 09分に出品され03月07日 05時 09分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#SOPHIAの部屋





❁管理番号

3L052-11430 12/12





❁アイテム

数回使用 M ポールスミス ピーコート ウール100 中綿 キルティング 現行タグ 近年 最新 黒 Paul Smith ブラック ボックス





❁状態

数回程度の使用でとても綺麗です。 これからも長くお使いいただけます(*^^*)







❁サイズ

表示サイズ M

相当サイズ M



採寸(cm)



肩幅

約42cm

身幅

約49cm

袖丈

約63.5cm

着丈

約74cm



※平置き実寸。着画はお断りいたします。



❁カラー

ブラック

※現物と色味等が異なる場合があります。ご了承ください。





❁素材

画像をご確認ください。





❁配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





❁購入元

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）の大手リユースショップ、ブランドリユース店、古物市場

※すべて鑑定済みの正規品です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 数回使用

M

ポールスミス



ピーコート

ウール100

中綿

現行タグ



黒