『【海外限定ペイズリー柄】ノースフェイス ゴールドウィンコリア ダウン 2XL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 38分に出品され03月21日 11時 38分に終了予定です。即決価格は16,676円に設定されています。現在138件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 気持ちのよいお取引きができれば幸いです。よろしくお願い致します^_^



















◯ 商品説明



THE NORTH FACE Downjacket

ノースフェイス、ダウンジャケット 2XLサイズ

ホワイトレーベル

日本未入荷、韓国限定 ゴールドウィンコリア

ペイズリー柄



仕様: スソ調整ラバードローコード付き









世界中から愛されているアウトドアブランド、ノースフェイス。

希少価値の高い海外限定デザイン。

デザイン性はもちろんのこと機能性も抜群。

耐久性に優れているので、長持ち。秋冬に風を通さない。

ダウンもパンパンにつまっています！



冬でもポカポカ快適に生活を楽しめます。



お見逃しないようご注意下さい。









◯ size: メンズ2XL（110）



着丈 74cm

身幅 62cm

肩幅 58cm

袖丈 73cm













◯ 状態:目立った傷や汚れなし（極美品）





韓国ノースフェイス、ゴールドウィンコリア公式サイトより購入した正規品になります。

























◯ 古着はすべて一つ一つ大切に個包装しております。また、当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので安心してお買い求めください。

よろしくお願いいたします。





















◯ ご購入から1〜2日で、発送させて頂きます。

発送方法は、匿名配送、追跡機能や安心補償のついているメルカリ便で発送いたします。





























素材(詰め物)···ダウン



肩幅···58cm

身幅···62cm

袖丈···73cm

着丈···74cm



モデル名···ヌプシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【海外限定ペイズリー柄】ノースフェイス ゴールドウィンコリア ダウン 2XL