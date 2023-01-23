『モッズコート ビンテージ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 10時 05分に出品され03月26日 10時 05分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前くらいに購入しました。

古着なので多少の傷、汚れがあります。



値段交渉OK

即購入OK



#ビンテージ #ミリタリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ モッズコート ビンテージ