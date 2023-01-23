『ノースフェイスパープルレーベル 2ボタンジャケット ダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 09時 16分に出品され04月19日 09時 16分に終了予定です。即決価格は10,465円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスパープルレーベル

２ボタンジャケットです

色は黒 サイズはM

実寸で着丈71 身幅48 肩幅45です

素人採寸なので誤差はあると思います

左胸にジッパーポケット1

その下にノースフェイスのロゴ

アウターポケット2

インナーにはジッパーポケットが両側に２箇所

購入時期はかなり前です 詳しく覚えてないのですが着用回数は2.3回であとはクローゼットで保管していました

目立つ傷や汚れはないと思います

中綿入りですがジャケットデザインでダウンのようにモコモコにならずスマートに着こなせて暖かいです

よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイスパープルレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイスパープルレーベル



2ボタンジャケット ダウン