『【新品未使用】フリークスストア プリマロフト PADDING JACKET M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 00時 33分に出品され03月06日 00時 33分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

FREAK’S STORE/フリークスストア PADDING JACKET/ミリタリージャケット プリマロフト primaloft ダウン





■状態

新品未使用です





■商品詳細

col: ブラック

size: M

price: ￥17380

material: ナイロン100%



身幅: 78

着丈: 82

ゆき: 93 重量(g): 950

素材: 表地：ナイロン100%



■商品説明

●米軍特殊部隊に支給される戦闘服、PCU LEVEL7のアイテムを元に現代にアップデート

●中綿は抜群の機能性を誇るPRIMALOFTを採用。ダウンのように軽くて暖かく、さらには撥水性も兼ね備えた画期的な人口羽毛。こちらはリサイクルポリエステルを使用している為、サスティナビリティにも配慮

●生地は防風、撥水性のある生地を使用、悪天候下にも対応

●ビックシルエットでメンズライクが好きな女性の方にもオススメ



カラー···ブラック,ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】フリークスストア

プリマロフト

PADDING

JACKET



M