『CANADA GOOSEカナダグースダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 09時 16分に出品され03月15日 09時 16分に終了予定です。即決価格は18,330円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カナダグースのダウンジャケットになります。

購入先 阪急メンズ東京

購入してからほとんど着ることもなく、状態もほつれ、汚れ等無くかなり綺麗だと思います。

メンズのSサイズになります。

海外ブランドですのでサイズは少し大きめかと思います。

フードのファー部分はファスナーになっている為、取外し可能となっております。

寒い冬時期でもかなり暖かいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CANADA

GOOSEカナダグースダウンジャケット