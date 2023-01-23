『CANADA GOOSEカナダグースダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 09時 16分に出品され03月15日 09時 16分に終了予定です。即決価格は18,330円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|カナダグース
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¥ 18400
落札価格18330円
803 入札履歴
終了
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