『フォクトレンダー NOKTON classic 40mm F1.4 SC VM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 08分に出品され03月11日 21時 08分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※ マウントの選択肢に VMマウントがないので Eマウントを選択してます



2024年7月にオンラインで新品購入したものです。

VMマウントのシングルコートになります。

同時に購入したSHOTEN のマウントアダプター（定価13,500円）を利用して Eマウントのカメラで使用していました。セットで販売させていただきます。



レンズはフィルターを装着して使用し、1回（約100枚）のみの使用になります。

防湿庫で保管していました。





▼レンズ

メーカー：コシナ

商品名：フォクトレンダー NOKTON classic 40mm F1.4 S.C.

マウント：VMマウント

状態：外装に傷はなく美品、防湿庫で管理、レンズフィルターを付けて使用

付属品：すべてあり



▼マウントアダプター

メーカー：SHOTEN

商品名：LM-SE M (L)（ライカMマウントレンズ → ソニーEマウント変換）ヘリコイド付きマウントアダプタ

型番：LM-SE M (L)

対応レンズマウント：ライカMマウント

対応カメラマウント：ソニーEマウント

カラー：ブラック

付属品：すべてあり



焦点距離···19〜70mm



開放F値···〜1.4



その他特徴···オールドレンズ



その他特徴···オールドレンズ,前面レンズキャップ付き



その他特徴···オールドレンズ,前面レンズキャップ付き,背面レンズキャップ付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: コシナ