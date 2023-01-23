『THE NORTH FACE Thunder Jacket XL NY81812【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 17時 34分に出品され03月04日 17時 34分に終了予定です。即決価格は11,297円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★★★新品未使用★★★



★★★即日発送★★★



ノースフェイス サンダージャケット

XLサイズ ネイビー NY81812



定価28,600円





【THE NORTH FACE / Thunder Jacket】ダウンと化繊わたの軽量ハイブリッドダウンのジャケット。ダウンの持つ高い保温力とふんわりとした着心地が得られるうえ、身体が発する遠赤外線のエネルギーを利用して保温効果を発揮する光電子と、撥水性の高いプリマロフトをブレンドすることで、濡れたときでも暖かさを保ちます。表生地には、ソフトな肌触りで非常に軽く、強度も兼ね備えるパーテックスカンタムを使用。スタンドカラーで、首元からの熱の放出を抑えます。 コンパクトに携行できるスタッフサック付き。行動着としても積極的に活用できる1着です。【Function】 左胸ファスナー付ポケット／裾ファスナー付ハンドウォーマーポケット【Weight】 235g



サイズ詳細…着丈：約69cm 身幅：約55cm 肩幅：約54.5cm 袖丈：約65cm



カラー···ブルー



カラー···ブラック,ブルー



モデル···THUNDER JKT



サイズ···XL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

Thunder

Jacket

XL

NY81812