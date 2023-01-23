『2339【美品】ファーストダウン ライトバブルダウン XL ダウンジャケット 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 09時 13分に出品され03月12日 09時 13分に終了予定です。即決価格は11,100円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ナオ古着２４の一覧



●管理番号

2339-440



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●商品メモ

FIRST DOWN ファーストダウン

LIGHT BUBBLE DOWN JACKET

ライトバブルダウンジャケット

F342578

ダウンジャケット



●サイズ

XL 希少な大きいサイズ

着丈：76.5cm 肩幅：55cm 身幅：61cm 袖丈：64cm



●素材

ナイロン 100%



ダウン 90%

フェザー 10％



●カラー

ブラック



●状態

左腕に1mmほどの小穴がございますが、全体的には美品です◎

（写真9.10枚目）



即購入OK◎

早い者勝ち◎



厚みを抑えての発送になるため、梱包時の多少のたたみジワはご了承ください。



配送方法に希望のある方は購入前にご連絡ください。差額発生することがございますが、対応させていただきます。



真贋をしっかり確認しているブランドショップで購入しております。



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カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ファーストダウン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 2339【美品】ファーストダウン

ライトバブルダウン

XL

ダウンジャケット

黒