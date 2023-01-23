『チルドレンオブザディスコーダンス ヴィンテージスカーフ柄 半袖シャツ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 04時 35分に出品され03月10日 04時 35分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Children of the discordance

PERSONAL DATA PRINT S/S SHIRT

ヴィンテージスカーフ柄シャツ



■定価：¥35,852



■サイズ：2

着丈：73cm

肩幅：49cm

袖丈：24cm



■素材

ポリエステル100%



■商品説明

テキスタイルデザインのベースはデザイナー志鎌所有のヴィンテージスカーフ。自社のデジタルプリンターを使用して、オリジナルで生地を製作しています。シルエットはゆったりとした今らしいオーバーサイズ。レイヤードもしやすいので着こなしも様々。インパクトのあるデザインなのでこれからの季節にコーディネートの主役として活躍すること間違いなしです。



◾️商品状態

使用感はありますが、目立った汚れギスなどはありませんので、まだまだ着用していただける一着です。



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vintage scarf pattern short sleeve shirt



■Size: 2

Length: 73cm

Shoulder width: 49cm

Sleeve length: 24cm



■Material

100% polyester



■Product description

The base of the DETAIL textile design is a vintage scarf owned by designer Shikama. This season, many motifs from scarf print designs are used in textiles and graphics. We use our own digital printer to create original fabrics. The silhouette is loose and modern, oversized. Its easy to layer, so you can wear it in a variety of ways. It has an impactful design, so it is sure to be a mainstay in your coordination for the coming season. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: チルドレンオブザディスコーダンス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ チルドレンオブザディスコーダンス ヴィンテージスカーフ柄 半袖シャツ