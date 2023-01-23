『アルマーニジーンズ ARMANIJEANS リバーシブル ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 04時 09分に出品され04月26日 04時 09分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◉ブランド◉

アルマーニジーンズ

ARMANI JEANS

AJ



◉品名◉

リバーシブルダウンジャケット



◉特徴◉

リバーシブル



◉状態◉

使用感少なめの美品です。

大きな汚れやダメージはなくこれから

もご愛用していただけます。



◉素材◉

FABRIC

コットン 70%

ナイロン 30%



LINING

ナイロン 100%



PADDING

ポリエステル 100%



◉サイズ◉

【表記サイズ】

タグがないので不明ですが、

採寸よりMサイズ相当とさせていただいてます。



【平置き採寸】

肩幅···46cm

身幅···53cm

袖丈···65cm

着丈···65cm



（若干の誤差はご容赦願います。）



◉カラー◉

ブラック

ブルー

ホワイト

チェック



#アルマーニジーンズ

#ARMANIJEANS

#AJ

#ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アルマーニジーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アルマーニジーンズ

ARMANIJEANS

リバーシブル ダウンジャケット