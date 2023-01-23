『エンダースキーマ reversible bag small【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 00時 48分に出品され03月31日 00時 48分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンダースキーマのreversible bag smallです。

23年の夏頃、渋谷店で購入しました。

一度も外で使用しておりませんので新品ですが、保管期間は半年程度ございますので完璧を求められる方は購入をご遠慮ください。

リバーシブルとなっておりとてもカッコいいですが、使用する機会がないため、出品いたします。

よろしくお願いいたします。

付属品は値札のみです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ エンダースキーマ reversible

bag

small