『ハルフ ホースハイド レザー ジャケット ダウン ライダース ファー ●良品●【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 03時 29分に出品され04月22日 03時 29分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム●

Haruf ハルフ

馬革 ホースハイド レザー

ホースレザー ライダース

ジャケット ダウン 90% コート

ラビットファー 毛皮

メンズ L 黒 ブラック

0993







●状態●

特に目立った汚れなどもなく、綺麗な状態です。

新品ではないので、ご了承くださいませ



※中古の為、多少の使用感などはご理解頂けますようお願いいたします※









●カラー●

黒 ブラック







●サイズ●

表記 L 採寸サイズをご確認ください

※平置き採寸※

着丈 64センチ

身幅 55センチ

肩幅 47センチ

袖丈 58センチ



※素人採寸の為、何かあればお気軽にコメントください※









●素材●

馬革

ポリエステル

ダウン 90%

フェザー 10%

ラビット ファー









●送料込み●

コメントなし、即購入OKです⭐



WN7101 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ハルフ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ハルフ ホースハイド レザー ジャケット ダウン ライダース ファー ●良品●