『新品 正規 28cm ポロラルフローレン SOLOMON ハイカットスニーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 00時 48分に出品され03月09日 00時 48分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚠️お値引き×不可！売上手数料＆送料込みの価格ですので、

現価格でご検討ください。(^^)

★他にもいろいろ多数出品中→ #セツコ・デラックス (*_*)



●新品/正規インポート商品/BOX付き

★US買い付け品

●国内定価 / １３，２００円(税込)

●POLO RALPH LAUREN

●Polo Ralph Lauren SOLOMON Alpine Ski Man US Flag Print Shoes

●素材/ 96％ CANVAS/4％ SPORT SUEDE UPPER

79％ FABRIC/21％ SYNTHETIC LINING、100％ RUBBER OUTSOLE

●MADE IN CHINA

●カラー / USA FLAG SKI MAN

●サイズ 【 US ９．５D 】 ２８．０cm相当

アウトソール 約２９．５ｃｍ

※微少の誤差は予めご了承下さい！



Polo Ralph Laurenの1980年代後半から90年代前半に人気を博した「DOWNHILL SKIER」の復刻コレクションです。

SUICIDE SKIモチーフはヴィンテージ市場でも非常に数が少ない商品です。

1980年代のスキーウエアからインスパイアされたデザイン。

大胆なプリントでインパクトあるハイトップスニーカー。

復刻版はコンフォートフットベット、アーチサポート搭載で足当たりも向上しました。

ギフト プレゼント 贈り物 にも是非!!



【発送について】

ゆうゆうメルカリ便のゆうパック（80サイズ）発送になります。

※お支払いから１～２日で発送させて頂きます。



■関連キーワード

ポロ ラルフローレン/アメリカ/USA/スニーカー/ハイカット/POLO/ビンテージ/復刻

Polo Ralph Laure SOLOMON SUICIDE SKI /ベストセラー/メンズ/ハイカットスニーカー/ヴィンテージ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 28cm ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品

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28cm

ポロラルフローレン

SOLOMON

ハイカットスニーカー