『乃木坂46生写真 全ツT B&C ver. 田村真佑 ヨリ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 06時 08分に出品され03月26日 06時 08分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 乃木坂46生写真 真夏の全国ツアー2023Tシャツ B&C ver.



公式サイトで購入し、自引きしたものです。

手袋をつけてスリーブに入れて保管しています。

素人保管のため神経質な方はお控えください。



厚紙とOPP袋で折れ・水濡れ対策をし、封筒に入れて普通郵便で発送いたします。



発送にお時間をいただきます。

ご了承ください。



即購入◎





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人気グループ···乃木坂46



グッズ種類···生写真 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用