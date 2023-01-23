『お得なお品❤クリーニング済み カレ90 ブルー エルメス スカーフ シルク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 23時 44分に出品され03月04日 23時 44分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大切な方へのプレゼントに♥

頑張っているご自身のご褒美に♥

心はずむエルメスをお届け致します♥



◆商品名

カレ90

柄もかわいいです❤



※箱は持っている箱から選びましたので、プレゼントとお考え下さい。



◎お得な理由◎

普段使いしていたカレなのでお得に出品させて頂きます。



『出品直前にクリーニングに出しました。』

届きましたら、すぐに気持ちよくお使い頂けます。

クリーニングで取り切れなかったシミ跡、色あせ、色汚れがあります。

その点を考慮した価格設定となっております。



その他にも毛玉、シワ、シミ跡、ピリング、糸とびがあるかもしれません。



◎お願い事項◎

全ての状態を記載するのは困難な為、画像にてご確認をお願い致します。細かいことが気になる方や、新品のような綺麗なお品をお探しの方は商品お届け後にトラブルになりますので、ご購入をお控えくださいませ。画像をご確認の上、ご了承頂ける方のみご購入をお願い致します。



※箱は持っている箱から選びましたので、プレゼントとお考え下さい。



◆ブランド

エルメス



◆サイズ

90x90cm



◆購入先

エルメス銀座店



◆刻印

エルメスのプリントあり

(洗濯タグなし。)



◆素材

シルク100%



◆配送方法

匿名配送

らくらくメルカリ便



◆プロフィール欄もご確認をお願い致します。



◆素敵なエルメスをお届けしてまいりたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します❤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

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小物 タグ お得なお品❤クリーニング済み

カレ90

ブルー

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スカーフ

シルク