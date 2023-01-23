『【新品未使用品】ローリングス 軟式内野手用グローブ【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 10時 51分に出品され03月15日 10時 51分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類···グローブ

詳細···内野手用

サイズ···大人用



革がしっかりしていて、

高級感があります。

即購入大歓迎です。

サイズ感などご不明な部分がありましたら

ご気軽にご質問ください。





※新品ですが、革の性質上、製造段階での多少の変色などがある場合がございます。神経質な方はご遠慮ください。



タグはなし。現品のみの発送となります。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>グローブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ローリングス