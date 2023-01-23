『AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 08時 52分に出品され03月06日 08時 52分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

ナノクリスタルコート採用

FXフォーマット用マクロレンズ（Fマウント）

日本製



ボデーに傷や汚れ、レンズ前面・背面に汚れやカビはありません。

Kenko の PRO1D PROTECTION(W) 保護フィルターを付けています。

ドライボックスの中で保管していました。

取扱説明書はありますが、箱はありません。

プチプチに包んでの発送になります。



主に植物の接写に使っていましたが、使わなくなったので出品します。

カメラ店で見てもらいましたが、状態はかなりいいそうです。



その他特徴...レンズフード付き, 前面レンズキャップ付き, 背面レンズキャップ付き 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン