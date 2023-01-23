『美品✨ポールスミス ダッフルコート 現行 ボックスタグ チェック 裏地総柄【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 11時 53分に出品され03月17日 11時 53分に終了予定です。即決価格は8,486円に設定されています。現在338件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げ致します♪コメントお待ちしてます(^^)



○アイテム

Paul Smithのダッフルコートです。



ブラックウォッチ



○サイズ

肩幅49cm

身幅56cm

袖丈60cm

着丈93cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

中古品のため僅かな使用感がございますが、その他に大きく目立つ傷や汚れは無い美品の商品です。



※詳細はお写真をご確認ください。



○カラー

黒、BLACK、ブラック

緑、Green、グリーン



○素材

ウール



○付属品

なし



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



大手ネットオークションにて購入いたしました。



色や状態はこちらの個人の主観もございますので、ご購入様との相違、認識含めて異なることがごさいますことご了承ください。



またあくまで中古品です。新品ではございません。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号： 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨ポールスミス

ダッフルコート

現行

ボックスタグ

チェック

裏地総柄