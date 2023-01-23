『【匿メル便】USED Rab ラブ ダウンジャケット マイクロライト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 11時 02分に出品され03月30日 11時 02分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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表示価格＝即決価格です





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実際の色と画像の色は

若干異なる場合あり、ご了承ください！







サイズ表示 L

参考までに平置きで

身幅約55㎝

袖 約64㎝

着丈約68㎝



使用感少なめ

目立つ汚れは見当たりません

USEDにご理解頂ける方いかがですか？



※即購入OKです。

⚠️リサイクル梱包です！



⚠️発送方法⚠️

サイズの都合で予告なしで

【ゆうゆう】↔️【らくらく】

に変更させて頂きます、ご了承下さい。



※郵便局で受け取りなどがある場合は

【購入前】にコメントからご連絡下さい。



マイクロライト

ラブ

アウトドア

ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラブ

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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ラブ

ダウンジャケット マイクロライト