『AYA☆セール中様専用 ティラック スバルバードジャケット tilak【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 07時 51分に出品され03月23日 07時 51分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 tilak SVALBARD JKT

ティラック スバルバードジャケット



color : Black (黒)

size :S(日本サイズでM)



2017年に購入。廃盤で入手困難。

178cmで、Sで少し小さめです。

170〜175cmの標準体型でちょうど良いと思います。

3年ほど着用しましたが着なくなった為出品します。



着丈:73cm 身幅:53cm 肩幅:49cm 袖丈:62cm

多少の誤差はあると思います。



アウターのシェルは、「PERTEX SHIELD(パーテックスシールド)」という外からの浸水を防ぎ、内側の湿気を逃がす素材。加えて、防風性とある程度の撥水性も兼ね備えている優れもの。「まるで着ている感じがしない」ほど超軽量だから、重ね着の心配もいりません。スタイリッシュで暖かく軽いだなんて、まさに文句なしの一着。動きを制限しないアームホールのゆとりが、インポートものならではの味わいを出しています。



冬の悪天候の中でも保温性を保つので、タウンユースとしても十分なスペックかと思います。

パッカブル仕様なので、旅行やアウトドアでもかなり重宝できそうです。

重いダウンが苦手な方中綿のインナーダウンのレイヤリングに飽き飽きされている方にもおススメです。軽くて暖かいです。



カラー···ブラック



種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ティラック

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AYA☆セール中様専用 ティラック スバルバードジャケット tilak