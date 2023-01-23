『新品 ★ スティーブンアラン ウールロングジレ コート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 08時 06分に出品され04月13日 08時 06分に終了予定です。即決価格は19,000円に設定されています。現在207件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Steven Alan BELT GILET

ユナイテッドアローズ

ウールジレ ジレコート ロングベスト



46,200円 新品タグ付



カラー:モカ

サイズ:MEDIUM ゆったりめです

着丈124cm



上質なウール地でとてもきれいなデザインのジレです

わりと厚手なので暖かいと思います

ストールなどと合わせて気温調整にも



一目惚れで購入しましたが、休日は車移動が多くて着れず…とても上質で素敵なジレコートです

通勤の服装が自由な方やジレが好きな方に



同布のベルトは購入時のままうしろでくるんとして保管していました







○まとめ買いをご希望の方は、同梱にてお安くなる送料分と端数をお値引きした価格にさせていただきますので、ご依頼ください



★恐れ入りますが希望価格には対応しておりませんのでご了承ください



○小さな見落としがある場合もありますので、神経質な方はご遠慮ください



○購入(お支払い)後1〜2日(48時間以内) の発送を心がけていますが、遅れる場合もございますのでご了承ください











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スティーブンアラン ウールロングジレ コート