『00s Eddie Bauer ヴィンテージ グースダウンジャケット M 古着【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 10時 58分に出品され04月12日 10時 58分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◆コメント無し即購入OK



◆フォロー割引

フォロワー様は200円お値引きさせて頂きます。コメント欄よりご連絡下さい。



◆セット割引

セット購入の場合、金額に応じて割引させて頂きますので、コメント欄よりご相談下さい。割引後のお値段をご案内させて頂きます。(購入希望の商品にコメント頂けるとスムーズです。)



他にもたくさん出品しています。宜しければご覧になってみて下さい。

#daisuke古着

--------------------------------------------------



⚫︎サイズ

表記サイズ : M (大きめの作りです。)

肩幅 61cm

身幅 67cm

袖丈 59cm

着丈 86cm

※若干の誤差はご了承下さい。













⚫︎カラー

ネイビー、グリーン













⚫︎素材

表地 : ポリエステル 65% コットン 35%

中綿 : グースダウン











⚫︎ブランド

Eddie Bauer / エディーバウアー











⚫︎コメント

〜00s Eddie Bauerのグースダウンジャケット。



フロントはダブルジッパー。クラシカルなネイビーカラー。保温性も高く、老舗のアウトドアブランドらしいクオリティの高い一品です。アメリカ企画なので、ボリューム感あるサイズも◎



RIDGE LINEやL.L.BeanのPENOBSCOT等お好きな方には特におすすめです！













⚫︎コンディション

裾ドローコードの右側の留め具が破損しております。(※一番最後の画像をご参照下さい。)



その他、ヴィンテージ古着特有の使用感が見られます。ビンテージ品の風合いにご理解のある方のみお願いします。













⚫︎備考

・年代や国によってサイズの概念が異なるので、必ず実寸サイズをご参照下さい。

・よほどの事がない限り、お支払いから24時間以内に発送します！(仕事の関係で間に合わない場合はご了承ください。）

・トラブル防止の為、必ずご購入前にプロフィール欄を一読下さいませ。

・当方の出品するアイテムはデッドストックを除き全てホームクリーニング済みになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

Eddie

Bauer

ヴィンテージ

グースダウンジャケット

M

古着