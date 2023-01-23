『メイドインスタンダード モンスタージャケット タイプ1 Mサイズ カーキ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 14時 26分に出品され04月04日 14時 26分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メイドインスタンダードの

モンスタージャケットTYPE1です。



人気のモンスターパーカーですがTYPE1はショートなので使いやすいです。



定価39900

カラー フォリッジ(カーキ)

状態 着用3回ほどの美品です

サイズ M(38-40)



平置き採寸

着丈約82

身幅約85

肩幅約72

袖丈約58

※ウェブより引用





以下



米国＜SEKRI＞社製 米軍特殊部隊P.C.U (Protective Combat Uniform)LEVEL7 TYPE-1通称モンスタージャケットのアーカイブ資料からアップデート。

たっぷりしたサイズ感で包み込むシルエットに重点を置き、丸みと立体感をパターンで再現しています。

基本的なディテールは踏襲しつつも、腕部分などのベルクロを排除することでミニマルな印象に落とし込んだ一着。

タウンユースに馴染む、都会的な逸品となっております。



表生地は、米国<デュポン>社のTeflon/テフロン™加工を施した撥水、防汚、防油、防シワ性の優れたタッサーナイロンを採用。

スパンタッチナイロン糸を使用しナイロンなのにどこか天然繊維のような風合いを感じることができ、

軽量かつ撥水性能を兼ね備えたハイブリッド素材となっています。



中綿は高機能中綿素材の米国<3m>社製THINSULATE/シンサレート™は、微細な繊維構造により優れた断熱性、 「薄手、軽量で暖かい」が特徴です。

裏地に使用したナイロンタフタは静電気を抑え、防風・防寒機能にすぐれ高い保温効果を発揮します。

また家庭でも難なく洗濯できるイージーケア仕様です。

縫製面では、太番手の糸を中心に細かいミシンピッチでしっかり頑丈に縫い上げています。

軽くて暖かく、イージーケアのパフォーマンス性の高いアウターと言えます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: メイドインスタンダード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ メイドインスタンダード モンスタージャケット タイプ1

Mサイズ カーキ