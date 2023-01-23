『【新品】[RD641STSA-12A.13A] ドロップインコンロ リンナイ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 22時 51分に出品され05月05日 22時 51分に終了予定です。即決価格は28,665円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 [RD641STSA-LPG]

ドロップインコンロ リンナイ ドロップインコンロ



新品未開封



即購入okです。



商品説明

シリーズ ドロップインコンロ

カラー ステンレス

仕様・

特徴 キッチンに似合う洗練されたデザイン



4口

幅60cm

※グリルなし

ステンレストップ

ホーローごとく

後方離隔距離50mm対応

全バーナー温度センサー・消し忘れ消火機能を搭載

バーナーキャップ：セラミックコート

トッププレート上面：コックツマミ

本体高さ70mm（電池ケース取り外し時）

※当商品は他ドロップインコンロとの組み合わせは出来ません。

オーブン接続不可 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>ガステーブル・コンロ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リンナイ