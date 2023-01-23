『【未使用品級】モンベル イグニスダウン パーカ M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 12時 01分に出品され03月22日 12時 01分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品説明

【ブランド】 モンベル

【カラー】 ライトグリーン

【素材】 表地：ゴアテックス インフィニアム™

ウインドストッパー® ファブリクス

裏地：7デニール・バリスティック エアライト®ナイロン・タフタ

【状態】 【未使用品級】目立った傷、汚れなし

【サイズ】 Mサイズ



【その他】 付属品等

なし



【発送】 簡易包装での発送になります。

ご了承下さい。



【購入場所】 大手リユースショップ

AACD加盟店



【感想】

見た目.目立った傷、汚れ等なく美品です。

使用感等もありません。

中古品につき、気になる方についてはご購入お控え下さい。



以下商品情報



高い防風性と優れた防水透湿性を備えた「ゴアテックス インフィニアム™ ウインドストッパー® ファブリクス」で、世界最高品質のダウンを包み込んだ軽量モデルです。湿度の高い環境でも常にダウンをドライに保ち、1000フィルパワー本来のロフトを損なうことなく暖かさをキープします。アウトドアのあらゆるコンディションで、暖かく快適に過ごせるダウンパーカです。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

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登山ウェア・アウトドアウェア タグ 【未使用品級】モンベル イグニスダウン

パーカ M