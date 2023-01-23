『ジアイーノ 2020年製【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 18時 48分に出品され03月25日 18時 48分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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中古商品ですが使用感、目立つ傷や汚れ少なめの美品だと思います。

フィルターの状態◎





【商品説明】

Panasonic パナソニック F-JX1100V ziaino 次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

2020年製





【付属品】

付属品は写真に写っているものが全てです。

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丁寧な梱包で迅速に発送を心がけています。



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※できる限りの検品を行っておりますが、万一不備や不具合がございましたら評価前にご連絡下さい。



※写真で状態をご確認いただき、中古品にご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。



※自宅保管のため、完璧をお求めの方はご遠慮ください。



※他販路でも販売しておりますのでなくなり次第削除させて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし