『【美品】iPhoneSE2 レッド 256GB SIMフリー 本体【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 08時 06分に出品され03月18日 08時 06分に終了予定です。即決価格は12,850円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
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落札価格12850円
923 入札履歴
終了
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