『富士通ゼネラル DAS-15K-W PLAZION プラズィオン 脱臭機【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 22時 18分に出品され04月09日 22時 18分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品購入し使用していましたが、引っ越しに伴い大きな畳数に対応したものに買い換えたため出品します。



本体はアルコールで拭き取り清掃、フィルターは水洗い後に乾燥させてあります。

元箱、取説はありません。



発送は緩衝材で包み、リサイクルダンボールに入れて発送させて頂きます。



あくまで中古品となりますので、神経質な方は購入をお控え下さい。



以上、宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フジツウゼネラル